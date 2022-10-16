Ситуация решится в ноябре, когда в США должны состояться промежуточные выборы в Палату представителей.

Позиция США по полномасштабному вторжению РФ в Украину может резко измениться в 2023 году. Украину могут даже начать толкать к переговорам с агрессором. Это может произойти после выборов, которые пройдут в США в ноябре.

Таким мнением в интервью УНИАН поделился директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

Он предположил, какой будет картина мира в 2023 году для Европы. По словам Соскина, лидеры Запада прекрасно понимают, что все зависит от того, выстоит ли Украина.

"Особенно это понимает группа в администрации Байдена в США. И благодаря им Украина и выдерживает эту страшную геноцидно-террористическую войну. Понимают это в Великобритании. Поэтому они будут давать любое вооружение Украине, чтобы она могла разбить путинские орды. Но есть одно большое "Но". Это ноябрь, и все прогнозы показывают, что "трамписты" должны победить в Конгрессе. Скорее всего и в нижней палате, и наверно в Верхней палате будет их большинство", - отметил эксперт.

По словам социолога, Украине нужно спешить, потому что сложно предположить, как именно изменится позиция США в конце ноября и декабре, после промежуточных выборов в Палату представителей.

"Но, исходя из действий нашего дорогого Илона Маска, его этих всех писем о том, что надо Крым отдать, денег содержать Starlink нет и прочее. А Маск – он "трампист". Он четко считает деньги, и он уже все просчитал. Поэтому он хочет быть лояльным для тех, кто победит в ноябре. Потому, что ему надо очень много денег, чтобы решить свои вопросы. И по Tesla, и по Twitter, и по многим другим проектам. Он четко определился уже, что он будет играть с той группой. А значит он с Трампом побеседовал. А значит он общался с Путиным, ну может, хитро как-то общался – через двойника Путина, или доверенного человека или еще как-то. Но то, что проведены были какие-то переговоры, то, что к нему пришли огромные деньги сейчас, порядка трех миллиардов пришел какой-то взнос. То, что вокруг него находится несколько "красных воробьев" путинских, так сказать миловидных женщин, это 100%", - отметил Соскин.

Также социолог добавил, что Украине стоит быть готовой к тому, что в 2023 году позиция США может измениться. Однако не стоит забывать и тот факт, что все может закончиться поражением для Путина уже в этом году:

"Мы должны готовиться к тому, что может измениться позиция США начиная с 2023 года, и Украине скажут мол "ребята, садитесь за переговоры". Это может быть. Но с другой стороны, до 2023 года Путину надо дожить, ему очень тяжело, и фактически он не может 2022 год закончить поражением. А в Украине у него четко видно поражение".

Скандал вокруг Илона Маска: что известно

3 октября Илон Маск предложил Украине отдать Крым. Инженер написал, что мир якобы может наступить после того, как Украина откажется от временно оккупированного РФ полуострова.

Маск получил немало критики не только от обычных пользователей Twitter. На его "мирный план" реагировали политики со всего мира, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. После шквала критики инженер попытался оправдаться и написал, что он якобы поддерживает Украину.

Однако на этом скандал не закончился. После этого СМИ сообщили, что Маск мог общаться с Путиным перед публикацией скандальных заявлений об Украине. Сам инженер это опровергает.

Вскоре стало известно, что Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму. Спустя день появилась информация о том, что инженер попал под следствие федеральных властей США, но не из-за скандала вокруг Украины, а из-за истории с покупкой Twitter.

Помимо этого, в сентябре компания Маска SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink. Вскоре стало известно, что в Пентагоне обдумывают финансирование Starlink в Украине после заявления инженера. Однако вчера, 15 октября, Маск заявил, что решил продолжить финансировать Starlink в Украине.

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