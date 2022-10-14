Миллиардер заинтересовал властей историей с покупкой Twitter.

Миллиардер Илон Маск находится под следствием федеральных властей США. Причиной стала сделка по покупке компании Twitter на сумму 44 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

В судебном документе не указано, что расследуют федеральные власти США и какие органы этим занимаются. Компания Twitter подала в суд на Маска в июле, чтобы он закрыл сделку. В то же время адвокаты Маска потребовали "следственной тайны", когда отказались передать запрашиваемые документы.

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В Twitter сообщии, в конце сентября адвокаты Маска предоставили "журнал привилегий" с указанием документов, которые необходимо утаивать, в том числе черновики электронного письма от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и слайд-презентация в Федеральную торговую комиссию.

"Эта игра в "прячь мяч" должна закончиться", - завили в компании.

Поверенный миллиардера Алекс Спиро заявил, что судебный иск Twitter был "неверным направлением", а компания отказалась комментировать данную информацию.

Покупка Twitter Илоном Маском - что известно

В начале апреля Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter. Тогда компания предложила ему место в совете директоров, а бизнесмен отказался и вскоре выразил желание приобрести Twitter. Речь шла о сделке на 44 миллиарда долларов.

Сделка не состоялась. В мае Маск предложил отсрочить сделку из-за возможности начала новой мировой войны, а в июле вообще отказался от приобретения компании якобы из-за нарушения сделки. Он утверждал, что компания предоставила ложные данные о количестве поддельных аккаунтов на платформе. Мол, их больше чем 5%, о которых было заявлено. Twitter на это ответила иском, но Маск подал встречный.

В октябре Маск спровоцировал скандал, когда высказался о ситуации в Украине и предложил "мирный план", согласно которому Киев должен "подарить" Крым Москве для избежания эскалации и ядерной войны. Впоследствии ему пришлось оправдываться с эти слова, а в СМИ появилась информация, что миллиардер якобы накануне общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Маск это отрицает.

На фоне скандала Маск заявил, что все же хочет завершить сделку и приобрести Twitter.

3 октября Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине, из-за чего разгорелся международный скандал.

Он заявил, что военную агрессию РФ якобы остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН, отказ от оккупированного Крыма, обеспечения водоснабжения полуострова и принятия нейтрального статуса для Украины. Кроме этого, инженер заявил, что Крым стал украинским якобы из-за "ошибки Хрущева".

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