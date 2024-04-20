Ракету могли модернизировать, увеличив мощность пороховых ускорителей, что увеличит радиус поражения.

Украина 19 апреля впервые сбила российский стратегический самолет Ту-22М3. Как сообщили в украинской разведке, по вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.

В комментарии 24 Каналу полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, отметил, что сложно поверить, что ЗРК С-200 смог перехватить самолет на расстоянии 300 километров от Украины таким образом, вероятно, для такого удара ракету модернизировали.

Реальная дальность ракеты С-200, составляет примерно 250 километров, техническая – 300 километров. На большем расстоянии она просто упадет на землю.

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"Ракету могли модернизировать, увеличив мощность пороховых ускорителей – это такие 4 "миниракеты", которые поднимают и разгоняют С-200. Если их усилили, а это возможно, то так к оружию могли добавить еще 50 – 70 километров", - рассказал Свитан.

Но самое главное, что судно уничтожено, один из членов экипажа, вероятно командир, – погиб, еще трое имеют повреждения.

"Восстановить такой экипаж – очень долго. Научить людей заново – долго и дорого, ведь говорится о тяжелом 100-тонном самолете. Только чтобы провести достаточное количество часов полета в воздухе, понадобится 50 тонн авиационного керосина – это очень дорого", – подчеркнул военный эксперт.

Уничтожение Ту22-М3 - что известно

19 апреля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который россяине используют для ударов по Украине. Позже источник УНИАН в спецслужбах заявил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов указал, что самолет поразили на расстоянии 308 км и для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

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