Несмотря на бешеную популярность, летчики скромно объясняют: делают то, что умеют лучше всего.

Украинские летчики проходят масштабные учения. В течение нескольких дней они упражнялись в полетах с боевой стрельбой.

Как метко поражать цели, они демонстрировали на вертолетах Ми-8 и Ми-24. О тех, кто держит небо, говорится в сюжете ТСН.

"Основной вид этих тренировок – это наземная поддержка войск. Уничтожение наземных целей противника", - говорит руководитель учений.

Несмотря на бешеную популярность, летчики скромно объясняют: делают то, что умеют лучше всего. "Это наша работа, наша профессия, наш долг", - рассказывает Василий Мулик, летчик с более чем 20-летним опытом. Для него большая война началась с боев за Гостомель. После обороны Киевщины он совершал боевые вылеты едва ли не на всех направлениях, его боевая машина - Ми-8.

А у его коллеги Алексея за плечами детский талисман и около 200 боевых вылетов. На этих учениях он делится опытом как с молодыми пилотами, так и с теми, кто давно не летал.

Как попасть в цель, точно знает авианаводчик Олег, он вместе с коллегами заботится, чтобы наземные войска работали вместе с авиацией как один механизм.

"Тренировалась и группа боевого управления, и сами летчики, а также инженерно-технический состав. Потому что единая работа единой команды - это залог успешного выполнения задачи", - говорит командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

F-16 для Украины

20 мая стало известно, что США вместе с партнерами наконец начали двигаться в вопросе передачи истребители F-16 для Украины. Но их не будут применять во время контрнаступления ВСУ.

Западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Несколько стран уже заявили о готовности обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, среди них - Польша и Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости: