Эксперт отметил, что Путин просто ухудшает картину на оккупированных территориях для Украины, заставляя сесть за стол переговоров.

Россия активно пытается выровнять ситуацию на фронте и сформировать переговорную позицию для себя.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как отметил эксперт, на оккупированных территориях могут измениться две вещи. Во-первых, там военное положение, а значит Путин может стянуть туда срочников. Во-вторых, они могут начать принудительную мобилизацию людей призывного возраста – мужское население и военнообязанных женщин, что чревато рисками.

"Россия ищет способы выровнять ситуацию на фронте. Да, у них огромные проблемы, но они пытаются создать переговорную позицию для себя. Это не от того, что у них там все плохо. То, что все плохо, - это мобилизация. Российское общество мало задает этот вопрос, но оно ключевое: "почему мобилизация? А куда делась регулярная (армия-УНИАН)? А где тот миллион, который непобедим, легендарный и второй в мире по потенциалу?". Вот это свидетельствует о том, что все плохо. Также об этом сигнализирует покупка дронов у Ирана. Это страна, которую Россия всегда считала "ниже плинтуса". А теперь они покупают у них дроны и просят оперативно-тактические ракеты", - отметил Жданов.

Эксперт отметил, что Путин просто ухудшает картину на оккупированных территориях для Украины, заставляя сесть за стол переговоров.

"Если вы не идете на переговоры, я буду ухудшать там положение. Сегодня-военное положение, а завтра он объявит что-то типа новой Украины и введет там состояние войны. Он будет пытаться сталкивать лбами наших граждан с нашими Вооруженными силами", - добавил эксперт.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

За военные поражения Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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