Потерь в рядах ВСУ нет.

В районе проведения Операции объединенных сил 1 сентября было зафиксировано три факта нарушения объявленного ранее перемирия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Провокации террористы устроили в районе Водного - там раздавались выстрелы из стрелкового оружия и АГС-17. Возле Майорска и Марьинки враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении штаба.

С начала текущих суток обстрелов в районе ООС штаб не зафиксировал. Боевых потерь и ранений в рядах украинской армии нет.

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Автор: Юрий Годован