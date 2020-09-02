Сутки на Донбассе прошли без потерь / Иллюстрация REUTERS
В районе проведения Операции объединенных сил 1 сентября было зафиксировано три факта нарушения объявленного ранее перемирия.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Провокации террористы устроили в районе Водного - там раздавались выстрелы из стрелкового оружия и АГС-17. Возле Майорска и Марьинки враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении штаба.
С начала текущих суток обстрелов в районе ООС штаб не зафиксировал. Боевых потерь и ранений в рядах украинской армии нет.
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