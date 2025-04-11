Также Россия может попытаться зайти на Днепропетровщину на несколько сотен метров, считает Игорь Романенко.

Попытки россиян атаковать на Сумщине и Харьковщине имеют военные и политические цели. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Он отметил, что военная цель оккупантов в этих регионах - создать буферную зону. Тогда как политическая цель - получить более сильную позицию во время будущих переговоров.

"Политический аспект заключается в том, что это новая область, Сумщина. Путину нужны итоги, он хочет завершить в выигрышном для себя виде эту "СВО". Поэтому и добавил себе Сумскую область, на Харьковщине угроза... И продвижение, зайти на Днепропетровщину на 100-200 метров. Но показать, что это новая область. Чтобы выходить на эти торги. А поскольку он так себя ведет, то понимает, что надо выходить на какие-то переговоры", - сказал Романенко.

Видео дня

Наступление РФ на Сумскую область: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили о расширении "серой зоны" на границе Сумской и Курской областей. По словам экспертов, российская армия пытается прорвать границу и закрепиться по всей ее длине.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что россияне вряд ли смогут начать крупную наступательную операцию на Сумы. Эксперты отмечают, что для этого им нужно значительное подкрепление.

Вас также могут заинтересовать новости: