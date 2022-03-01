Решительное сопротивление украинского народа блокирует планы оккупантов.

Украина шестые сутки борется с российскими захватчиками. Благодаря мощному сопротивлению, врагу не удалось стремительно достичь поставленных целей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесения ракетных ударов, ведения огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они неспособны воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом. "Смелость" оккупантов проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве", - говорится в сообщении.

В то же время украинские защитники на Сиверщине продолжают ведения оборонительных боев на занятых рубежах с задачей не допустить продвижения противника в направлениях населенных пунктов Копти и Нежин.

Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, осуществляет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в пределы города.

На Слобожанщине подразделения ВСУ продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

На Приморском направлении украинские воины продолжают ведение оборонительной операции в определенной полосе ответственности.

Оккупанты уже несколько дней подряд пытаются атаковать Киев. Украинские защитники мужественно держат оборону. Группировка обороны города продолжает вести бои и удерживать определенные районы обороны, часть сил готовится к решению внезапных задач.

Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону на окраинах столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи по охране и обороне важных объектов инфраструктуры столицы.

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