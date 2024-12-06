Дрон подбил ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.

Под прицел украинских дронов попадает не только российская техника, но и северокорейские ракетные комплексы. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, украинские операторы дронов из группы Vitrolom выследили и подбили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.

"Взрыв, замеченный вторым украинским дроном, по-видимому, сжег часть восьми противотанковых ракет, которые Bulsae-4 перевозил в своей верхней пусковой установке. Группа Vitrolom заявила, что северокорейская машина была выведена из строя", - пишет аналитик.

Как отмечает Акс, это первый подтвержденный удар по северокорейской технике, которую КНДР развернула на передовой российско-украинской войны. В дополнение к неуказанному количеству Bulsae-4, северокорейцы также отправили России десятки гаубиц M1989 и ракетных установок M1991.

Как отмечает аналитик, рекордные потери превышают возможности Кремля по набору, обучению и развертыванию свежих войск и созданию или восстановлению запасных бронемашин и лишают российские полки и бригады импульса.

"Без этих тысяч северокорейских солдат и десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они есть сейчас. Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине на Украине — это такое большое дело. Чтобы отразить двойное наступление на Донбассе и Курской дуге, украинцам придется не только продолжать изматывать российские силы, но и начать изматывать северокорейские силы", - подытоживает Акс.

Bulsae-4 - что о нем известно

Первая информация о применении россиянами этого ПТРК на фронте появилась в июле. Как отмечал "Милитарный", такой комплекс может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Однако точных данных о характеристиках этого оружия почти нет.

Известно, что установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6 х 6. Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху.

Ранее Forbes писал, что КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, способные разрушать города.

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