Таким образом боевики хотят спровоцировать украинских военных на ошибки, отметил министр обороны.

Российские оккупационные войска размещают свою артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на Донбассе и оттуда обстреливают украинские населенные пункты.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что мы имеем все основания отвечать согласно статье 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что гордится тем, как наши военные сейчас держат этот удар.

"Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, которые продуцирует российская пропаганда, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - отметил Резников.

Министр обороны в частности сообщил, что сегодня, 20 февраля, утром были вброшены очередные порции лжи, новые видео о вымышленных событиях.

"Накопление этих нелепостей лишь убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это на самом деле столкновение цивилизаций", - сказал Резников.

Он также подчеркнул, что враг пытается расшатать Украину изнутри, запугать и принудить к капитуляции, а в ближайший период нам следует быть готовыми сдерживать высокое давление.

"Но мы выстоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему. Так же было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы на самом деле защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - заявил Резников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных. Зеленский опасается, что к боевым действиям могут привести провокации со стороны россиян.

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