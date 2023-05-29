Враг с утра наращивает в Черном море количество ракетоносителей. Сейчас уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

Россия 29 мая утром после массированной атаки на Украину вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами".

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", сперва враг вывел на боевое дежурство один надводный ракетоноситель, с потенциальным залпом до 8 ракет "Калибр".

По данным командования, в Черном море утром находилось шесть российских кораблей, в Азовском море - один, но там нет ракетоносителей.

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Но позже в ОК "Юг" заявили, что Россия увеличила присутствие ракетоносителей в Черном море.

"По состоянию на 08:30 уже два малых ракетных корабля несут боевое дежурство. Общий залп - до 16 "Калибров", - уточнили в командовании.

Украинцев предупреждают, что сейчас уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

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Как сообщал УНИАН, вчера 28 мая, по данным оперативного командования "Юг", в Черном и Азовском морях носители крылатых ракет "Калибр" отсутствовали. Все ракетоносители были заведены в пункты базирования. В то же время, военные предупреждали: после дроновой атаки враг может применить ракеты.

В ночь на 29 мая Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, во время атаки силы обороны уничтожили 37 российских крылатых ракет и 29 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

По данным военной администрации Киева, столичная ПВО ночью сбила более 40 целей.

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