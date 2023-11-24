Сейчас тревога объявлена в пяти областях.

Днем в пятницу, 24 ноября, российские оккупационные войска снова наносят ракетный удар по Украине. Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Около 15:00 они написали в своем официальном Telegram-канале, что на востоке и юге страны фиксируют активность российской тактической авиации, есть угроза применения авиационного вооружения. Сейчас воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В 15:25 военные сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, а через две минуты - о ракете в сторону Запорожья. Они призвали людей срочно пройти в укрытие.

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Обстрелы Украины: последние новости

Сегодня утром военные сообщали, что ночью российские войска запустили с юго-восточного направления три ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed", все удалось уничтожить силами и средствами Воздушных сил.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечали, что захватчики атковали еще и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Днем, около 12:00, сообщалось о пуске ракеты в направлении Кривого Рога и Павлограда. О возможных последствиях местные власти не говорили.

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