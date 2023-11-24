В Генштабе добавили, что ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ночь на 24 ноября российские оккупанты атаковали тремя ударными БПЛА типа Shahed с юго-восточного направления.

"Все три - уничтожены силами и средствами Воздушных сил", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Генштабе добавили, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Атаки"шахедов"

Оккупанты уже несколько ночей подряд атакуют Украину ударными дронами-камикадзе. В ночь на 22 ноября оккупанты несколько часов атаковали ураинскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Командование ВВС сообщило о нескольких группах ударных дронов, в результате чего тревога была объявлена в ряде областей. Утром в воздушных силах сообщили, что с 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия) 14-ю ударными БпЛА типа Shahed и крылатой ракетой Х-22 - с самолета Ту22М3 с этого же направления.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии были уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136.

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