По словам министра, у Украины на сегодня имеется план победы.

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что 2024 станет "годом формирования действенной системы ротации и отдыха подразделений". В интервью LB.ua чиновник сказал, что такая система, хоть и несовершенна, но существует на всех звеньях.

"Сейчас мы над этим работаем уже системно. Мы смотрим, как в периметр заходит человек после мобилизации - как мы его готовим, что нужно для учебных центров, кто нужен для учебных центров, как надо подготовить и так далее. Раньше концентрировались на количественных параметрах, а нам нужны качественные... Для того, чтобы у нас было увеличение, мы начали рекрутинг. Начали говорить: есть морпехи, ДШВ, наступательные направления и т.д.", - объясняет министр.

В качестве примера он привел морпехов, которые подготовили очень хороший пошаговый путь и Минобороны пытается это коммуницировать и объяснять людям, чтобы они не боялись. В то же время, по мнению Умерова, это не значит, что пехоты нет.

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"Во-первых, мы начали количественно это делать. Второе - начали оцифровывать все, чтобы люди не боялись заходить в периметр. Примерно это выглядит так: сейчас у нас армия, условно, столько-то. Она делится на ВСУ и другие Силы обороны. Для того, чтобы держать фронт, здесь я строю оборону, здесь - генерирую людей, здесь - защищаю свою инфраструктуру, здесь начинаю штурм, здесь - истощаю врага. Чтобы это все сделать, надо сидеть и думать, потому что должна быть цель и план по этой цели. Этого почти не было. Сейчас есть", - подчеркнул глава МОУ.

По словам министра, Украина на сегодня имеет план победы, но для этого ему "нужно было с солдата до генерала, а затем с генерала до солдата все это "спустить" по вертикали". Как вспоминает Умеров, когда он начинал, то мало кто хотел воевать.

"Все сказали, что это "не моя тема, я не буду, меня умножат на ноль". Но, говорю, тогда мы проиграем - надо просто браться и делать. Все сказали: "Ты - сам". Я говорю: "Мне пофиг, сам - так сам". Для того, чтобы выиграть в войне, нужны силы и средства. У нас сил нет. Значит, делаем, как надо. И, как бурлак на Днепре (хотя всегда говорю, что бурлаков на Днепре не было), все взял на себя и начал это делать. Прихожу в Верховную Раду. Верховная Рада говорит: "В закрытом варианте мы тебя поддержим, но когда выйдешь в зал, не будем голосовать, хоть ты и хороший человек". Поэтому начали с сил", - объясняет он.

Министр добавил, что когда россияне наступали, он ни разу не сказал ни одному командиру, что не даст ему то, что у него. По словам Умерова, он всегда предоставлял все силы и средства, которые нужны были защитникам.

Ротация в армии - какая есть опасность

Полевой командир "Курт" подразделения "Kurt and Company" 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода рассказал о главной ошибке ВСУ на фронте. Она связана с ротацией войск.

По его словам, завести подразделение на позиции - это очень большая работа и это целая операция. Все должно работать по часам, чтобы при замене защитников не приняли за врага, потому что они где-то не туда поехали.

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