Ликвидированы, в том числе четыре вражеских старших лейтенанта, поделился "Штирлиц".

Потери РФ на 8 марта в Украине среди офицеров "подскочили" - в частности, ликвидированы капитан Сергей Васинов и еще целый ряд противников, которые ниже по званию.

"Грузом 200" (так называют безвозвратные военные потери) стали, в частности, четыре старших лейтенанта врага - Владимир Купцов, Федор Лисов, Иван Михайлюк и Андрей Климович. Такими сведениями поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.

"…успешно демобилизированы: …лейтенант Полтырахин Альберт; лейтенант Кулеш Сергей; младший лейтенант Колбашов Никита; младший лейтенант Здор Евгений…", - сообщил наш защитник.

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В ВСУ сообщили, что враги пытались продвинуться вперед в Донецкой области возле города Часов Яр и села Ивановское, однако не имели успехов. В окрестностях Ивановского идут оживленные боевые действия.

Украинские воины дают достойный отпор захватчикам. Противники уже понесли колоссальные потери. Общие потери РФ на 8 марта 2024 года уже составляют 422 310 оккупантов.

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