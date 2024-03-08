Российские оккупанты не смогли осуществить новое продвижение возле города Часов Яр (Донецкая область).
В окрестностях села Ивановское продолжаются оживленные бои, рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире "Киев24".
"Ситуация изменений не претерпела, дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра противник не имеет. Что касается населенного пункта Ивановское... Противник также успеха не имеет. Дальнейшего продвижения реализовать противнику не удалось", - сказал воин.
По его словам, враги круглосуточно осуществляют штурмовые действия, пытаются давить, применяя все имеющееся вооружение, в том числе легкобронированную, бронированную технику. "Но во время совершения таких действий еще большая часть техники, участвующей в штурмовых действиях, выводится из строя за счет объединенного огневого воздействия", - подчеркнул Федоренко.
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Руководитель службы связей с общественностью 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Ульяна Созановская говорила, что противник начинает применять все больше сил и средств и начинает продвигаться к городу Часов Яр.
По сведениям британской разведки, оккупационные войска РФ продвинулись для оккупации восточных частей Ивановского. В разведке также сообщали, что россияне хотят захватить Часов Яр, но сейчас не могут провести полномасштабное наступление на город.