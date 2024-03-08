В окрестностях села Ивановское идут оживленные бои, поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов одной из бригад нашей армии.

Российские оккупанты не смогли осуществить новое продвижение возле города Часов Яр (Донецкая область).

В окрестностях села Ивановское продолжаются оживленные бои, рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

"Ситуация изменений не претерпела, дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра противник не имеет. Что касается населенного пункта Ивановское... Противник также успеха не имеет. Дальнейшего продвижения реализовать противнику не удалось", - сказал воин.

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По его словам, враги круглосуточно осуществляют штурмовые действия, пытаются давить, применяя все имеющееся вооружение, в том числе легкобронированную, бронированную технику. "Но во время совершения таких действий еще большая часть техники, участвующей в штурмовых действиях, выводится из строя за счет объединенного огневого воздействия", - подчеркнул Федоренко.

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Руководитель службы связей с общественностью 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Ульяна Созановская говорила, что противник начинает применять все больше сил и средств и начинает продвигаться к городу Часов Яр.

По сведениям британской разведки, оккупационные войска РФ продвинулись для оккупации восточных частей Ивановского. В разведке также сообщали, что россияне хотят захватить Часов Яр, но сейчас не могут провести полномасштабное наступление на город.

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