Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Пивденное оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), боевых потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет.
Как сообщается в обнародованной пресс-центром
ОС сводке о ситуации в районе ООС по состоянию на 17:00, с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности о режиме прекращения огня.
В частности, неподалеку от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте такжеБоевики из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки и запустили дронОбо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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