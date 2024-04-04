Мужчины ликвидировали последствия обстрелов города.

Сын спасателя Владислава Логинова работал на ликвидации последствий обстрела Россией Харькова в нескольких домах от отца, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Погибший Владислав Логинов посвятил свою жизнь работе в пожарной службе. Его сын, Владимир, также по примеру отца стал пожарным и работал начальником караула в соседней пожарной части. Этой адской ночью, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара", - сказано в сообщении.

В ночь на 4 апреля Владислав и Владимир работали рядом, буквально в нескольких домах друг от друга. "Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что скорее всего прилетело туда, где был отец. Сложно представить эмоции, которые пережил мужчина, когда увидел окровавленное тело отца", - отмечают в МВД.

При этом показали видео, где молодой огнеборец плачет на месте удара, где Россия несколько минут назад цинично убила его 52-летнего отца. "Харьков. Эти кадры невозможно смотреть с холодным сердцем", - говорится в комментарии к видео.

Удары по Харькову: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские захватчики обстреляли Харьков. Спасателей, которые прибыли на место обстрела, атаковали дроны.

В результате атаки погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Еще один спасатель пострадал, он в тяжелом состоянии.

По данным МВД, всего погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: