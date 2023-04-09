Противник запустил по городу две ракеты, отметил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Удар по Запорожью ночью был нанесен, вероятнее всего, ракетами, запущенными из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом во время прямого эфира телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский. По его словам, сообщение о том, что россияне обстреляли частный сектор в Запорожье, поступило в 1.47 ночи.

"Попали в частный дом: погибли ребенок и мужчина, женщина получила ранения. Вероятнее всего, это были ракеты С-300. Их было две", - отметил Дмитрашковский.

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Он добавил, что вторая ракета попала в соседнее помещение. "Там повыбивало стекла, но сообщений о ранениях и гибели не поступало", - уточнил он.

Ночной обстрел Запорожья россиянами - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью 9 апреля российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате вражеской атаки погибла 11-летняя девочка и ее отец. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам "скорой". Позже стало известно, что число жертв вражеского удара возросло до трех.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил впоследствии, что в результате сегодняшнего обстрела Запорожья повреждены 33 частных дома, один - разрушен полностью.

Вечером Генштаб сообщил, что российские войска в течение этих суток нанесли по территории Украины 4 ракетных и 23 авиационных удара. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применили для обстрелов и другие виды оружия.

Отмечается, что две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены жилые здания.

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