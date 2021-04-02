Глава украинской делегации в ТКГ убежден, что Россия не хочет прекратить огонь.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук отмечает, что Российская Федерация как страна-оккупант не поддерживает установление мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он заявил, боевики на Донбассе не решают, прекращать ли огонь, поскольку этот вопрос решает Кремль.

"Главное в том, что сама Россия не хочет прекратить огонь", - заявил Кравчук.

В частности, он напомнил, что 31 марта на заседании ТКГ было предложено принять обращение о прекращении огня на Донбассе, но представитель РФ Борис Грызлов сказал, что "Россия не поддерживает такое обращение".

"Это означает, что ни Россия, и конечно ни ее сателлиты не готовы к тому, чтобы прекратить огонь и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен. Вот это самое главное и из этого мы должны исходить", - заявил Кравчук.

По его убеждению, Россия до сих пор не готова воспринимать Украину как независимое государство.

"Президент Путин считает, что Украина - не государство и что она должна быть уничтожена", - подчеркнул Кравчук.

В то же время, глава украинской делегации считает, что не надо драматизировать ситуацию, что война "уже на пороге", но каждый день должны укреплять оборону и единство общества.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко