Зеленский подчеркнул, что пауза в войне нужна только лидеру Кремля Владимиру Путину.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пауза в войне нужна только стране-агрессору России, чтобы накопить силы. Об этом глава государства заявил в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai1.

"Я думаю, что перерыв в войне - это для нас очень серьезный вызов и большая проблема для Украины, для сохранения ее, для ее будущего. И большая проблема замороженного конфликта будет для всей Европы. Мы имели такой опыт после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса. Это было похоже, наверное, на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят о том, что нужна пауза, и это говорит о том, что это замороженный конфликт", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что пауза в войне нужна только лидеру Кремля Владимиру Путину.

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"Для него нужна пауза, и это факт, для того, чтобы накопить силы. Мы видим у них большой дефицит ракет, они их пытаются купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит артиллерийских снарядов, и они их берут в Северной Корее. Так же дроны, изготавливают и покупают также в Иране", - сказал он.

Также Зеленский объяснил, что России не хватает квалифицированных военных.

"То есть эта пауза им нужна из-за того, что им не хватает людей, которые являются опытными военными. Они их потеряли на нашей территории, они погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю и воюет с нами, мы видим, что это люди, которые даже не были подготовлены и месяца. То есть понимаем, что у них не хватает людей: офицеров и обычных военных, которые прошли соответствующий срок тренировки. То есть эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, будет то же самое, что было после 2014 года, когда замороженный конфликт дал им возможности нарастить силы и вооружение и вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое", - заявил президент.

Кроме того, он прокомментировал цели РФ в Украине.

"Я просто не считаю, что их цель какие-то территории. То, что мы видим, их действия, удары по гражданским объектам, запугивание гражданского населения Украины... И все месседжи говорят, что его (Путина) цель - не отдельные территории, его цель - вся Украина", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией, он заинтересован в разрушении Украины полностью, присоединение нашей независимой территории к России.

"Поэтому плана по Крыму или Донбассу у него никакого нет. Это просто риторика. У него план - лишить Украину независимости", - отметил Зеленский.

Россияне хотят паузы в войне

Как отмечал военный аналитик Александр Коваленко, российские власти хотят сделать паузу в боевых действиях, ведь это позволит им полностью восстановить свой военный потенциал. По словам Коваленко, чтобы полностью восстановить или даже увеличить военный потенциал, врагу понадобится 2-3 года.

Кроме того, по мнению эксперта, если сделать паузу в боевых действиях, то РФ сможет нарастить свой военно-промышленный комплекс гораздо быстрее, чем это сделает Украина с международными партнерами.

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