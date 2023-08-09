В результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов и 2 хозяйственных сооружения.

Вследствие ночного обстрела российскими захватчиками Никополя один человек погиб и трое ранены. Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"Тяжелая ночь в Никополе. От вражеских обстрелов погиб совсем молодой парень. Ему только исполнилось 18 лет. Вся жизнь должна была быть впереди, если бы ее не забрали российские изверги", - сообщил Лукашук.

Кроме того, еще трое мужчин получили ранения.

Видео дня

"21-летнего парня госпитализировали в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии", - добавил Лукашук.

Еще два мужчины 45 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь. Будут лечиться амбулаторно.

"В результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственных сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод", - отметил Лукашук.

Также, в течение ночи враг также обстрелял из артиллерии Марганецкую общину.

Обстрел Покровска

Как сообщал УНИАН, 7 августа россияне попали ракетой по многоэтажному жилому дому в городе Покровск (Донецкая область), есть жертвы. По состоянию на 00:30 8 января количество раненых и травмированных в результате атаки увеличилось до 57.

Вас также могут заинтересовать новости: