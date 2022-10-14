Многие частные дома на освобожденных территориях разрушены до основания и не подлежат восстановлению.

В деоккупированных общинах Лимана и Святогорска Донецкой области уцелела только пятая часть объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Деоккупированные территории на 80 и более процентов – это разрушение гражданской инфраструктуры. Святогорск, Лиман – это более 80% по двум общинам. Это практически 50 населенных пунктов", – отметил Кириленко.

Видео дня

По словам главы Донецкой ОВА, многие частные дома на освобожденных территориях разрушены до основания и не подлежат восстановлению.

"Там, где мы можем эти дома восстановить, я бы даже сказал законсервировать, мы это делаем. Но разрушение и повреждение инфраструктуры и критической инфраструктуры очень и очень значительное", – резюмировал он.

Оккупация Донетчины: главное

21 февраля 2022 года Россия признала "ДНР" как "независимое государство". РФ отметила, что " ДНР " признана в границах области, и заявила о планах захватить регион полностью.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Донецкой области идут ожесточенные бои. По словам главы Донецкой ОВА, до начала осеннего контрнаступления ВСУ, Украина контролировала 45% территории области. Уже по состоянию на 26 сентября – 50% территории.

Как сообщала британская разведка, в середине октября 2022 года российские оккупационные войска осуществили тактическое наступление на Бахмутском направлении и, похоже, продвинулись к Опытному и Иванграду к югу от Бахмута. В боях принимают участие части второго армейского корпуса боевиков террористической "ЛНР" и "вагнеровцы".

Вас также могут заинтересовать новости: