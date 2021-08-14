Чтобы избежать ответственности, Даниила Цуприка уволили "задним числом" 9 августа.

Оккупировавшие Донбасс боевики поймали и застрелили ефрейтора Даниила Цуприка, который накануне в ходе пьяной драки применил оружие и убил семь человек.

Об этом сообщили в Facebook главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После ликвидации Цуприка, чтобы избежать ответственности, командование мотострелкового полка так называемой "ДНР", где он служил, подписало указ о его увольнении "задним числом" - 9 августа 2021 года.

Также разведка приводит расшифровку перехваченных переговоров боевиков:

"- Ну, все, ликвидировали этого дядю.

- На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды открывали огонь, двое украинских военных ранены- Ну, ликвидировали.

- Ну, я так понимаю, что оттуда вояк убрали. Скорей всего СОБРовцы и скорей всего спецназ МВД, наверное.

- Потому что туда приезжал начальник криминальной полиции генерал-майор, бл*дь. Сейчас скажу, как его, Грошевой. Мой старый знакомый, но я с ним не виделся.

- Я вкратце расспросил, а как его ликвидировали, чем, я не знаю.

- Не знаю, что нашим будет.

- Ну, увольняли 11-м числом, бл*дь, даже 9-м.

- Но только как у него оружие пропало. Я не знаю, что командиру за это будет.

- Ну, как бы утрата оружия, бл*дь".

Напомним, что Офисе генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении "заместителя министра информации "ДНР" за пропаганду коммунистического тоталитарного режима.

Автор: Станислав Кожемякин