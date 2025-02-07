Их украинская сторона использует на важных встречах на следующей неделе для влияния на партнеров.

В Курской области Силы обороны Украины перешли в контратаку с использованием бронетехники, преследуя несколько целей.

Об этом сказал директор Defense Express в эфире телеканала "Эспрессо" Сергей Згурец. Он отметил, что целью украинской контратаки является необходимость обеспечить безопасность Суджи как логистического центра для наших военных.

"Также сохраняется и политический момент", - сказал Згурец. Он отметил, что на следующей неделе состоится 26-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также Мюнхенская конференция по безопасности. "Действия в Курской области является одним из элементов военно-политического резонанса, который использует украинская сторона для воздействия на партнеров", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, вчера российское Минобороны заявило, что удалось остановить украинское продвижение, но все же наступательные действия ведутся. "То есть ситуация находится в определенной динамике", - подчеркнул он.

Згурец отметил, что наша оборона держится вокруг Суджи, на площади до 500 км2. Он сказал, что есть северная, западная и восточная часть. В частности, в северной части враг не может продвинуться, западная часть - это защита трассы от Суджи до города Сумы. При этом эксперт добавил, что именно в восточной части сейчас происходит контратака наших военных, чтобы расширить зону, которая не позволяет противнику "протискиваться к Судже".

Ситуация в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, за шесть месяцев Курской операции потери врага в живой силе составили около 39 900 человек, из которых убитыми - более 16 тыс. Украинские военные взяли в плен 909 российских военных, значительно пополнив обменный фонд.

В Генштабе напомнили, что Курская операция началась, чтобы не допустить новое наступление врага на Сумскую и Харьковскую области и она и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

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