Михаил Самусь считает, что после распада РФ наша страна будет отвечать за стабилизацию ситуации в регионе.

Российская Федерация развалится вследствие прихода к власти ультрарадикальной хунты. Когда она распадется на множество мелких государств, стабилизировать ситуацию в регионе придется украинцам. Западные союзники должны осознавать такой сценарий и усилить поставки военной техники.

Этим мнением поделился директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире "Радио НВ".

"В администрации президента [Джо] Байдена существует концептуальная проблема: они не готовы к трансформации России в следующее состояние. Под следующим положением я подразумеваю создание десятков новых государств. В США считают, что победа над Россией закончится так же, как победа над Советским Союзом. Что после Путина придет Горбачев, начнет говорить о "новом мышлении и перестройке", и все будет хорошо. Потом будут выборы — Россия ослабнет, и будет период похожий на 90-е годы", — заявил Самусь.

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По мнению эксперта, это ошибка, ведь страну-агрессора ждет распад: "Сначала после Путина на волне или путча, или военной хунты придет ультрарадикальная патриотическая вооруженная хунта. Она действительно будет создавать огромные проблемы окружающему миру. Но в результате деятельности этой хунты Россия развалится. Так как эффективно управлять такой страной она не сможет, будут огромные экономические проблемы".

Обеспечивать безопасность в регионе и на территории уже бывшей РФ будут украинцы. И для этого, по словам Самуся, нужна военная техника: "Кто будет стабилизировать и на чем будут стабилизировать эту территорию? По-видимому, это будут делать украинцы. А для того, чтобы стабилизировать такую территорию, нужна бронетехника, в частности. То есть если посмотреть на перспективу, то Украине уже нужно поставлять "Абрамсы" (M1 Abrams — УНИАН) не только для того, чтобы сейчас закрывать пробелы в нашей обороне или для проведения контрнаступления".

По словам Самуся, партнеры нашей страны должны осознавать реалистичность такого сценария. Распад России может начаться как в ближайшем будущем, так и через 15 лет. Но Украину необходимо уже сейчас снабжать средствами для реакции на потенциальные кризисы.

Напомним, похожим мнением поделился военный эксперт Петр Черник. Он заявил, что распад России неизбежен, но процесс может занять целое десятилетие.

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