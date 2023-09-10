Украинские военные мощно ударили по районам сосредоточения российских захватчиков и их техники.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.

В то же время Россия продолжает обстреливать мирные населенные пункты. В частности, сегодня враг нанес очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА "Shahed-136/131" по Киевщине. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских "шахедов".

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"Всего враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный удары, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сообщает Генштаб.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

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Как сообщал УНИАН, в результате ночной атаки на Киевщину травмированы четыре человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей, а другие получили незначительные травмы. Также он сообщил, что в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в семи многоэтажках - выбитые окна, двери, посеченные фасады и кровли.

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