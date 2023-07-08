4 июля на совещании с членами правительства лидер РФ предложил свозить российских туристов во временно оккупированный Крым через Донецкую и Запорожскую области.

Бывший командир полка "Азов" и замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин уточнил риски в связи с идеей Путина свозить российских туристов в Крым в обход Крымского моста из-за сильных пробок.

Речь идет об инициативе диктатора, который заявил, что нужно обеспечить россиянам возможность приехать на отдых во временно оккупированный полуостров через территории, которые удалось захватить оккупантам в Донецкой и Запорожской области.

По словам Жорина, заявление Путина не более, чем "информационная пустышка".

"Я думаю, что это (заявление Путина - УНИАН) больше "информационная пустышка". Потому что у меня очень большие сомнения, что в России есть много желающих сейчас поехать в Крым. Я уверен, что даже там у всех есть как минимум внутреннее ощущение, что там очень скоро поднимут украинский флаг", - отметил он.

Майор ВСУ посоветовал россиянам использовать предложение Путина в обратную сторону и, наоборот, эвакуироваться с полуострова. Есть вероятность, что таким образом оккупанты могут использовать тактику "живого щита" против своих же граждан, однако украинская армия просчитала этот вариант событий, подчеркнул Жорин.

"Я бы советовал использовать этот же коридор, но только для того, чтобы эвакуироваться из Крыма. Все, кто еще хотят это успеть сделать, кто для себя так определился. А для тех, кто ждет Украину - нужно работать, верить, что мы туда придем. Это однозначно произойдет. И своими действиями помогать скорейшему нашему возращению. Поэтому, туристы никак не повлияют. "Живой щит" россияне, действительно, любят использовать. Но в данный момент он тоже не сработает - при продвижении наших силы, мы будем блокировать те же дороги и какие-то логистические маршруты, чтобы избежать таких вещей. Пока есть время - пусть воспользуются этим коридором, но в обратную сторону", - заявил Жорин.

Заявление Путина о "новых" маршрутах в Крым

Напомним, 4 июля российский диктатор Владимир Путин на заседании с членами правительства поручил разобраться с проблемой логистики на временно оккупированном полуострове. Из-за проверок, которые усилили оккупанты возле Крымского моста, при въезде в Крым отмечались километровые пробки.

В связи с этим Путин предложил подвозить российских туристов в Крым через временно оккупированные территории Запорожской и Донецкой области или же десантными кораблями.

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