Главарь наемников "зажат" с четырех сторон, считает социолог.

Сокрее всего, главарь российской частной военной компании "Вагнер", известный также как "повар" российского диктатора Владимира Путина, - Евгений Пригожин физически не может уйти из города Бахмут Донецкой области.

Пригожин оказался в капкане - впереди находятся Вооруженные силы Украины, сзади - пособники лидера Чечни Рамзана Кадырова, а по бокам - российские оккупанты, рассказал социолог и журналист Игорь Яковенко. По мнению эксперта, если Пригожин будет прорываться с боями, то его "просто уничтожат".

"Физически этот уход (главаря ЧВК из Бахмута - Ред.), скорее всего, просто невозможен, потому что там уже сзади стоит Кадыров с заградотрядами, по бокам стоят Шойгу (российский министр обороны - Ред.) с Герасимовым (начальник Генштаба ВС РФ - Ред.), которые, в общем-то, не дадут ему особенно уйти… То есть, условно говоря, он попал действительно в капкан, когда впереди ВСУ, сзади Кадыров, а по бокам вооруженные силы Министерства обороны", - полагает эксперт.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

"Вагнеровцы" вместе с кадровыми российскими военными уже не один месяц пытаются полностью взять под контроль Бахмут и несут огромные потери. Евгений Пригожин жаловался на потери и на нехватку снарядов, а также грозился вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

"Повар" Путина не раз "наезжал" на российское военное командование. РосСМИ сообщали, что он перешел "красные линии" и действует "не в общей команде и не в общих интересах".

Игорь Яковенко сказал, что Рамзана Кадырова назначили новым "смотрящим" за Пригожиным на украинской территории.

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