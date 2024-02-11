Российские захватчики сейчас отчаянно стремятся уничтожить плацдарм украинских воинов на левом берегу Днепра в селе Крынки (Херсонская область), поскольку понимают, что когда у защитников Украины закончится снарядный голод, то им будет "хана".
Наш плацдарм держится под таким, так сказать, "артиллерийским зонтиком "с правого берега и, конечно, сейчас он сильно дырявый из-за недостатка боеприпасов, рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран украинско-российской войны Дикий Евгений во время общения с "Фокусом".
"...недавно была вторая крупная попытка российского наступления (на плацдарм в Крынках, - Ред.), которую успешно отразили. Вот и после этого было вот это новое расширение плацдарма... уже после этого расширения... началась третья попытка россиян штурмовать позиции наших на плацдарме", - сказал собеседник.
По его словам, противники "отчаянно хотят этот плацдарм ликвидировать, он для них смертельно опасен". Ветеран подчеркнул, что враги это знают.
"Они знают, что если этот плацдарм продержится, пока у нас закончится "снарядный голод", им тогда хана. Этот плацдарм... их военкоры не зря называют Херсонско-Крымское направление, там 60 километров до Перекопа. Если только весной у нас будут снаряды, ну, им будет очень трудно там удержаться. Они это знают. И поэтому они очень хотят успеть, пока у нас снарядов нет...", - заявил Дикий.
Продолжается русско-украинская война - новости, которые сейчас стоит прочитать
В воскресенье, 11 февраля, уже 718 день с того момента, как россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу территорию. Украинские воины смогли освободить от противников немало нашей земли, в том числе часть Херсонской области.
Наши защитники создали плацдарм в Крынках и там не раз отражали атаки со стороны противника и наносили врагу потери. 10 февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что наш "плацдарм остается костью в горле для оккупантов". Она добавила, что враги "продолжают штурмовые действия, при том, что по состоянию на сейчас уже не могут формировать большое количество таких штурмовых групп".