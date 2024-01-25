Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов.

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что всего враг нанес шесть ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Авиационным ударам подверглись: Земляной Яр, Зыбино, Красное первое, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Предтечино, Семеновка, Авдеевка, Северное, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Старомайорское, Равнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 25 января - главные новости

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БПЛА типа Shahed-136/131.Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 11 вражеских дронов.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

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