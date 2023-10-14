Российские войска абсолютно ничего не усовершенствуют в вопросах тактики ведения войны, уверен обозреватель.

Российская армия, как целостная военная структура, в полном смысле слова необучаемая, уверен военно-политический эксперт Александр Коваленко, передает "Обозреватель".

"Полномасштабная война в Украине в течение 2022 и 2023 годов это ярко продемонстрировала", - отметил он.

Эксперт категорически не согласен с тем, что оккупационные войска эффективно применяют полученные знания на войне в Украине, и потому их не стоит недооценивать.

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Коваленко на конкретных примерах объяснил свою точку зрения. В частности, он указал на то, что сейчас российские оккупационные войска представляют из себя "жуткую сборную солянку" из регулярных войск и разного рода подразделений по типу "Шторм-Z", БАРС, территориальных войск и прочей массы (мобилизованной, принудительно собранной), "качество" которых на порядок ниже элитных войск РФ, по большей части уничтоженных.

"То же самое касается и офицерского состава - в первую очередь, младшего. В 2022 году российские оккупационные войска понесли невосполнимые потери в офицерском составе. Компенсировать такие потери по щелчку пальцев невозможно, а забрасываемые сразу после ВУЗов желторотики не владеют даже базовым опытом командования подразделением", - добавил эксперт.

Также Коваленко с уверенностью заявил, что российские войска абсолютно ничего не усовершенствуют в вопросах тактики ведения войны, а технику свою они модернизируют по мере реализации забытых проектов:

"Война заставила россиян это сделать, но никак не научила чему-то, поскольку эти знания уже были на бумаге, чертежах - до начала полномасштабного вторжения".

Основное и единственное преимущество армии РФ - это количество, но никак не качество, считает эксперт.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 286 тысяч 890 человек личного состава, 970 из которых уничтожили за минувшие сутки.

Также подбито 4940 танков, 9337 боевых бронированных машин, 6833 артиллерийских систем, 547 средств противовоздушной обороны, 5265 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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