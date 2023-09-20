Отмечается, что украинские морские дроны и ракеты подорвали военно-морское превосходство россиян.

За последние недели баланс сил в Черном море очень сильно изменился. Атаки украинскими морскими беспилотниками и ракетами подорвали значительную часть хваленого военно-морского превосходства России, пишет Wall Street Journal.

"Чтобы гарантировать нашу безопасность сейчас и в будущем, мы должны защищать наше побережье, но на побережье врага. Это тот подход, который мы пытаемся воплощать в жизнь", - заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что Украина не может развернуть большие военные корабли, но открыла для себя новые наступательные возможности благодаря нескольким типам морских беспилотников дальнего радиуса действия. И в последние недели украинские бойцы успешно атаковали российские корабли в открытом море и в их главных портах базирования: Севастополе и Новороссийске.

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"Беспилотники - это то, что заставляет врага быть напряженным, не чувствовать себя в безопасности даже в своих родных портах, не говоря уже о море", - отметил Неижпапа.

По словам директора-основателя Института морских исследований России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена, очевидно, что РФ больше не владеет инициативой в Черном море:

"Произошло действительно важное смещение. Украинцы постепенно перехватили инициативу, и эта серия небольших тактических побед начала складываться в оперативный и даже стратегический успех".

Положение России в Черном море авторы публикации называют "уникально уязвимым".

Россия отводит корабли из Севастопольской бухты

Ранее сообщалось, что российские военные начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте.

Сообщалось, что часть кораблей отвели со стоянки, которая расположена между малыми бухтами "Докова" и "Голландия". Оставшиеся судна также готовят к передислокации.

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