Ни в одном регионе не наблюдается преобладание пессимистических настроений.

70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российских оккупантов.

Такие данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Из них 47% - абсолютно уверены, а 23% - скорее уверены. В то же время 16% - не уверены в этом.

Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных силах на Западе и в Центре (75-78%). Относительно ниже - на юге и востоке (64-66%).

Также , по данным опроса, уровень веры в собственные Вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. В частности, по данным опроса за 16-17 февраля, уверены были в победе ВСУ - 64%, из них 28% - абсолютно уверены и 36% - скорее уверены. При этом неуверенны были аж 32%. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений.

Справка. Опрос проведен 26-27 февраля 2022 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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