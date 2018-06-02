За сутки в результате обстрелов на Донбассе трое украинских военных получили ранения (видео)

В течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции.

С начала суток по состоянию на 18:00 в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, а также возле Новотошковского, что на Луганщине.

"В течение дня боевики в очередной раз раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не позволив доставить ремонтные бригады", - отметили в штабе.

Во время боевых действий за текущие сутки трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются.