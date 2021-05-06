Уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) планирует с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также«Укрзализныця» продлит маршрут поезда Черновцы - Львов до Луцка

Отмечается, что УЗ уже получила согласование относительно курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня (Австрия).

Также планируется восстановление курсирования поезда по маршруту Чоп – Захонь (Венгрия).

Кроме того, ведутся переговоры с польской транспортной компанией PKP Intercity и польской железной дорогой о восстановлении скоростного сообщения между странами.

И. о. главы правления УЗ Иван Юрик подчеркнул, что на международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» планирует развивать интермодальные перевозки внутри Украины и в сочетании со странами Восточной Европы и Балтии.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец