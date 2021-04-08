«Укрзализныця» отменяет курсирование пригородных поездов на территории Хмельницкой области.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) пока не ограничивает продажу билетов и высадку/посадку пассажиров в поезда дальнего следования в Хмельницкой и Запорожской областях, о введении ограничений и их характере компания оповестит дополнительно.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Хмельницкой и Запорожской областей к «красным» карантинным зонам, «Укрзализныця» вместе с Министерствами инфраструктуры и здравоохранения будут иметь неделю на представление предложений по организации перевозок в указанных регионах.

Согласно сообщению, пока же поезда дальнего следования будут курсировать без изменений в графике.

Также пресс-служба сообщила, что УЗ продолжает работать над согласованием специальных рейсов в «карантинные» области для вывоза пассажиров в критически важных случаях и призывает пассажиров всех рейсов строго соблюдать масочный режим и рекомендации Минздрава относительно безопасных путешествий.

Кроме того, «Укрзализныця» с сегодняшнего дня, 8 апреля, согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области, временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Отмечается, что пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области осуществлять не будут.

«При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений - это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасной рассадкой», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

«В случае принятия других решений комиссией, «Укрзализныця» будет оперативно информировать об имеющихся изменениях в курсировании поездов», - добавила пресс-служба.

Кроме этого, компания обратилась к пассажирам с просьбой сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников УЗ.

Что этому предшествовало

8 апреля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 9 апреля «красный» уровень эпидемической опасности в Запорожской и Хмельницкой областях.

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Автор: Павел Степанец