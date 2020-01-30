Багамы ищут волонтеров на двухмесячный субботник

Мероприятия продлятся с 1 апреля по 31 мая. Организаторы оплачивают путешествие.

На популярном онлайн-сервисе Airbnb разместили объявление о поиске волонтеров для участия в экологических инициативах на Багамах.

Как указано на сайте, заявку можно подать до 18 февраля. Анкеты принимаются от претендентов в возрасте от 18 лет.

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Субботник на Багамах продлится два месяца – с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года. Организаторы оплачивают путешествие.

В течение этого времени волонтеры будут жить в домах местного населения, помогая восстанавливать коралловые рифы. Также участники попробуют себя в рыболовстве, дайвинге, сельском хозяйстве и изучат кулинарные традиции островов.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года закроют для туристов Фарерские острова ради уборки. Исключение сделают лишь для волонтеров, готовых помочь в поддержании чистоты на островах.