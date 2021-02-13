Чтобы весело прокатиться с горки, необязательно ехать в Карпаты. Киев предлагает множество мест для развлечений на снегу.

Февраль - самый снежный месяц года и время зимних развлечений на снегу. В 2021 в этом месяце по всей Украине проходят снегопады, что создает благоприятные условия для катания на лыжах и сноуборде. Для этого необязательно ехать в горы - в столице также есть свои спуски и трассы. Где, как и за сколько можно активно отдохнуть в Киеве - читайте в подборке УНИАН.

Горнолыжный комплекс "Протасов Яр", ул. Протасов Яр, 23А (возле НСК "Олимпийский")

Это очень популярное место для зимнего отдыха находится в Соломенском и частично Голосеевском районе недалеко от Республиканского стадиона. Здесь можно прокатиться по четырем трассах разной сложности на лыжах или сноуборде. На месте можно арендовать лыжи, ботинки и другое снаряжение. Работают два бугельных подъемника: одноместный и двухместный. Есть ночные катания с субботы на воскресенье и индивидуальные занятия с тренером. Также здесь действуют точки с едой и горячими напитками.

Цены: 1 подъем стоит до 35 грн, горнолыжный инвентарь - от 200 грн на день, абонемент на 2 часа - 200-300 грн.

Goloseev Ski Park, ул. Генерала Родимцева, 8

Этот центр подойдет как для опытных любителей катаний, так и для новичков. На прокат можно взять лыжи, сноуборд и сапоги для взрослых и детей. Работает одна трасса 400 метров и бугельный подъемник.

Цены: 2 часа катания в выходной обойдутся в 300 грн, в будний день - 200 грн, а ночное катание - 350 грн без учета подъемов. За каждый подъем также нужно платить.

Гвоздоф, с. Гвоздев (Киевская область), улица Яровая, 30

Этот комплекс находится в 20 км от столицы в селе Гвоздев. На его территории есть два подъемника - бугельный и мультилифт, и три горнолыжные трассы как для профессиональных лыжников, так и для начинающих. Здесь также находится зона для сноубордистов площадка для саней, горка для детей, трамплины для трюков. На территории комплекса действует лыжная школа и пункты проката.

Цены: 1 подъем - 40 грн, прокат - от 250 грн.

X-Park, Парк дружбы народов

Любителям активного отдыха стоит попробовать катание на беговых лыжах - это отличный вид зимнего спорта, который улучшает координацию и укрепляет мышцы. Взять напрокат беговые лыжи можно в комплексе X-Park. С помощью снаряжения можно прокатиться по заснеженным окрестностям.

Цены: комплект из палок, лыж и ботинок обойдется в 100 грн в час.

Голосеевский парк им. Рыльского

Если у вас есть собственное снаряжение, можете прокатиться с нескольких крутых горок и множества более пологих склонов в Голосеевском парке. Здесь можно кататься на лыжах, сноубордах и беговых лыжах, а также спуститься на ледянках и кругах. Парк славится несколькими крутыми холмами для спуска на санях. Отличное место для активного отдыха всей семьей.

Национальный ботанический сад им. Гришко, ул. Тимирязевская, 1 (метро "Печерская")

Ещё одно очень популярное место для спуска на санях - киевский Ботанический сад. Здесь есть как небольшие пологие горки для малышей, так и крутые склоны для экстремалов. Парк предлагает большой выбор горок на любой вкус, а также красивые виды и панорамы.

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Автор: Екатерина Пулатова