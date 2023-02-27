Благодаря новой функции приложения украинцы могут оформить свои отношения буквально за 10 минут.

Правительство Украины значительно ускорило процедуру регистрации брака для украинцев: теперь вместо долговременного заполнения бумажных заявлений и походов в ЗАГС, украинцы могут подать соответствующую заявку через "Дию". Напомним, что из-за полномасштабного вторжения россиян в Украине произошел настоящий свадебный "бум".

Как сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram, теперь оформление брака займет у украинцев не дольше 10 минут.

"На портале выбираете место, время формат и зал, где планируете провести церемонию. ГРАГС отправит ответ и детали церемонии по электронной почте. Дальше вам надо только не забыть явиться в ГРАГС в день бракосочетания", - пояснил министр.

Меньше бюрократии - больше любви, вдохновил украинцев Федоров и распространил линк-ссылку на регистрацию брака.

Кабмин постепенно упрощает регистрацию браков для украинцев

Отметим, что ранее правительство Украины уже позаботилось о возможности регистрации брака онлайн для отдельной части украинцев.

В частности, в апреле 2020 года Кабмин утвердил упрощенную процедуру регистрации брака для медиков и военных. Тогда чиновники подчеркивали, что из-за полномасштабного вторжения и активных боевых действий некоторые влюбленные пары не имеют возможности посетить ЗАГС лично.

Уже 25 ноября министр цифровой трансформации анонсировал запись на бета-тест регистрацию брака, чтобы устранить неприятные бюрократические особенности этой процедуры для всех украинцев.

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