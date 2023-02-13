Отмечается, что речь идет как минимум о 100-долларовом удешевлении.

Слабый спрос на смартфоны и переизбыток товаров на складах может вынудить производителей начать ценовую войну, что приведет к резкому снижению стоимости мобильных устройств в 2023 году.

С таким прогнозом выступил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По данным эксперта, перенасыщение складов затронуло не отдельных производителей – абсолютно все Android-бренды столкнулись с этой проблемой.

Отмечается, что такая ситуация может привести как к снижению поставок, так и плохо сказаться на стоимости акций вендоров. В то же время для конечных пользователей это означает, что в этом году цены на смартфоны станут более привлекательными. Куо говорит, что речь идет как минимум о 100-долларовом удешевлении.

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От переполненных складов страдает, в том числе, компания Apple. Купертиновцы впервые за 4 года сократили квартальную выручку от реализации iPhone на 5% и практически полностью свернули производство iPhone 14 и 14 Plus из-за слабого спроса.

К слову, если вы заметили, что ваш смартфон стал все чаще тормозить, но для апгрейда еще рано, УНИАН делился лайфхаками, как заставить старый или слабый телефон работать быстрее. Подходят они как для Android-смартфонов, так и айфонов.

А если же вы в поисках нового смартфона прямо сейчас, рекомендуем вам рейтинг лучших устройств на начало 2023 по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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