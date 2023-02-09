Всего составили три топа, которые актуальны по состоянию на январь 2023 года.

Известный бенчмарк AnTuTu провел тесты и составил рейтинги самых производительных Android-смартфонов на начало 2023 года, доступных на международном рынке. Они заметно отличаются от аналогичных для китайского рынка.

Если в Китае уже уверенно доминируют модели на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, то на международном рынке их пока продается не так много, по крайней мере, официально.

В рейтинг попал лишь один такой смартфон – Vivo X90 Pro+, возглавивший топ-10 флагманов. На втором месте оказался iQOO 11, а тройку лидеров замкнул Lenovo Legion Y70.

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Также в топ-10 вошли Redmi K50 Ultra, Asus ZenFone 9, Xiaomi 12T Pro, Red Magic 7, iQOO Neo7, Samsung Galaxy Z Fold4 5G и Xiaomi 12 Pro.

В списке субфлагманов лидирует Xiaomi Mi 12T на базе Dimensity 8100-Ultra. Остальные пять позиций тоже разделили телефоны с процессором MediaTek, и только с седьмого места начинаются устройства на чипе Snapdragon 870.

Что касается топовых смартфонов среднего уровня там лидирует Nothing Phone 1, который помимо неплохого железа получил интересный дизайн, выделяющим его из среды себе подобных.

Как видно, весь топ-10 "середняков" заняли устройства с процессорами Snapdragon 778G и Snapdragon 780G.

Если вам интересно, какие смартфоны и планшеты Apple самые мощные, есть и такой рейтинг. На первом месте оказался 13-дюймовый iPad Pro 6-го поколения на процессоре M2 и с топовой комплектацией. iPhone 14 Pro Max занял лишь 7-юпозицию.

Напомним, ранее сегодня Realme анонсировала флагманский смартфон GT Neo 5. Он отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

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