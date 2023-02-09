Топ-10 флагманов возглавил Vivo X90 Pro+ на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2 / фото Vivo

Известный бенчмарк AnTuTu провел тесты и составил рейтинги самых производительных Android-смартфонов на начало 2023 года, доступных на международном рынке. Они заметно отличаются от аналогичных для китайского рынка.

Если в Китае уже уверенно доминируют модели на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, то на международном рынке их пока продается не так много, по крайней мере, официально.

В рейтинг попал лишь один такой смартфон – Vivo X90 Pro+, возглавивший топ-10 флагманов. На втором месте оказался iQOO 11, а тройку лидеров замкнул Lenovo Legion Y70. 

Видео дня

Также в топ-10 вошли Redmi K50 Ultra, Asus ZenFone 9, Xiaomi 12T Pro, Red Magic 7, iQOO Neo7, Samsung Galaxy Z Fold4 5G и Xiaomi 12 Pro. 

Источник: AnTuTu

В списке субфлагманов лидирует Xiaomi Mi 12T на базе Dimensity 8100-Ultra. Остальные пять позиций тоже разделили телефоны с процессором MediaTek, и только с седьмого места начинаются устройства на чипе Snapdragon 870.  

Источник: AnTuTu

Что касается топовых смартфонов среднего уровня там лидирует Nothing Phone 1, который помимо неплохого железа получил интересный дизайн, выделяющим его из среды себе подобных. 

Как видно, весь топ-10 "середняков" заняли устройства с процессорами Snapdragon 778G и Snapdragon 780G.

Источник: AnTuTu

Если вам интересно, какие смартфоны и планшеты Apple самые мощные, есть и такой рейтинг. На первом месте оказался 13-дюймовый iPad Pro 6-го поколения на процессоре M2 и с топовой комплектацией. iPhone 14 Pro Max занял лишь 7-юпозицию.

Напомним, ранее сегодня Realme анонсировала флагманский смартфон GT Neo 5. Он отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт – всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: