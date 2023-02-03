Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и его суббренд Redmi.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. Данные были взяты за январь 2023 года.

Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и его суббренд Redmi.

Redmi Note 11T Pro – лучший бюджетный смартфон на начало 2023

В наиболее бюджетной категории смартфонов ценой до $300 лидером стал смартфон Redmi Note 11T Pro. У него 6.6-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 8100 и батарея на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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Сразу за ним идет Oppo K10 5G. Замыкает тройку недорогой OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.

В категории $450 лидирует смартфон Lenovo – Lenovo Legion Y70. Аппарат оснащён 6,67-дюймовым экраном AMOLED и предлагает разрешение FHD+ и частоту обновления до 144 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision.

Второе место занимает Redmi K50 Pro с зарядкой до 100% за 19 минут, а третье – vivo iQOO Neo7.

Redmi K60 Pro – надежный "середняк" от проверенного бренда

Redmi также возглавляет топ смартфонов ценой до $600. Это модель Redmi K60 Pro. У нее 6.67-дюймовая OLED-матрица с 2K-разрешением, частотой 120 Гц, яркостью 1400 нит, а основная камера как в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Второе и третье место разделили между собой Honor 80 GT и Xiaomi 12S.

Среди более дорогих смартфонов ценой до $750 больше всех выделяется игрофон vivo iQOO 11 с чипом Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и сверхбыстрой зарядкой на 200 Вт.

На втором расположился его Pro-модель, а на третьем – Xiaomi 13 Pro.

Лучший из лучших – Red Magic 8 Pro+

И наконец в рейтинге самых дорогих смартфонов ценой выше 750 долларов первое место принадлежит игрофону Red Magic 8 Pro+, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Второе и третье место разделили между собой модели Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+.

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