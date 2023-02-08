Накануне разработчики популярного бенчмарка Antutu обновили свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов на мировом рынке, а сейчас появился аналогичный рейтинг, но уже устройств Apple под управлением iOS и iPadOS.
Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти устройства получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите активно за "яблочными" новинками, то для вас это может быть полезно при потенциальном апгрейде.
- На первом месте оказался 13-дюймовый iPad Pro 6-го поколения на процессоре M2 и с топовой комплектацией.
- Вторую строчку занял уже 11-дюймовый iPad Pro 6 с тем же процессором, но модулями оперативной и постоянной памяти на 8 и 128 ГБ.
- Тройку лидеров замкнул iPad Pro 2021 года на 13 дюймов.
У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу же за ним – модель 14 Pro Max. Восьмое место за iPhone 13 Pro с устаревшим процессором A15 Bionic. Десятку замкнули iPhone 13 Pro Max с теми же характеристиками и iPad Pro 3 на Apple A12X Bionic. iPhone 14 и iPhone 14 Plus в рейтинг не попали.
13-дюймовый iPad Pro 6 – самый продвинутый планшет Apple
В октябре 2022 года Apple выпустила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2. По факту это те же планшеты, что и модели 2021, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном.
Из прочих особенностей новеньких iPad Pro: Face ID, двойная камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C и аудиосистема из четырех динамиков. Стоимость 11-дюймового планшета начинается от $799 (30 000 грн) и от $1099 (40 000 грн) для версии на 13 дюймов.
Ранее стало известно, когда Apple начнет переход на OLED-экраны в своих ноутбуках и планшетах. Первыми новую матрицу получат 13-дюймовый MacBook Air и два iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма.