iPhone 14 Pro Max попал в рейтинг, но находится лишь на 7-ой позиции, уступая iPhone 14 Pro.

Накануне разработчики популярного бенчмарка Antutu обновили свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов на мировом рынке, а сейчас появился аналогичный рейтинг, но уже устройств Apple под управлением iOS и iPadOS.

Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти устройства получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите активно за "яблочными" новинками, то для вас это может быть полезно при потенциальном апгрейде.

На первом месте оказался 13-дюймовый iPad Pro 6-го поколения на процессоре M2 и с топовой комплектацией.

Вторую строчку занял уже 11-дюймовый iPad Pro 6 с тем же процессором, но модулями оперативной и постоянной памяти на 8 и 128 ГБ.

Тройку лидеров замкнул iPad Pro 2021 года на 13 дюймов.

У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу же за ним – модель 14 Pro Max. Восьмое место за iPhone 13 Pro с устаревшим процессором A15 Bionic. Десятку замкнули iPhone 13 Pro Max с теми же характеристиками и iPad Pro 3 на Apple A12X Bionic. iPhone 14 и iPhone 14 Plus в рейтинг не попали.

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13-дюймовый iPad Pro 6 – самый продвинутый планшет Apple

В октябре 2022 года Apple выпустила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2. По факту это те же планшеты, что и модели 2021, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном.

Из прочих особенностей новеньких iPad Pro: Face ID, двойная камера на 12+10 Мп, датчик LiDAR, USB-C и аудиосистема из четырех динамиков. Стоимость 11-дюймового планшета начинается от $799 (30 000 грн) и от $1099 (40 000 грн) для версии на 13 дюймов.

Ранее стало известно, когда Apple начнет переход на OLED-экраны в своих ноутбуках и планшетах. Первыми новую матрицу получат 13-дюймовый MacBook Air и два iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма.

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