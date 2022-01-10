Новинку будут продавать по цене от 9999 юаней (~44 000 грн).

Теперь свой гибкий смартфон есть и у Honor.

Компания представила Magic V на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1, с тремя основными камерами по 50 Мп каждая, тонким корпусом, минимальным зазором в сложенном состоянии и Android 12.

Во время презентации новинку неоднократно сравнивали с Galaxy Z Fold 3 и iPad mini, указывая на ее превосходство. Так, самсунговский флагман заметно толще и имеет большой зазор на сгибе, а Apple проигрывает по разрешению, яркости и частоте обновления изображения.

Наружный экран не уступает по характеристикам обычным флагманам – OLED диагональю 6,45 дюйма, разрешение 2560×1080 пикселей, яркость 1000 нит и частота обновления 120 Гц. Диагональ внутреннего – 7.9 дюйма. Он обновляется с частотой 90 Гц и менее яркий (800 нит).

Технические характеристики Honor Magic V:

Габариты: 160,4×72,7×14,3 мм (сложен); 160,4×141,1×6,7 мм (разложен), 293 г;

160,4×72,7×14,3 мм (сложен); 160,4×141,1×6,7 мм (разложен), 293 г; Дисплей: 7,9", 2272×1984, OLED, 381 ppi, 90 Гц (основной); 6,45", 2560×1080, OLED, 431 ppi, 120 Гц (внешний);

7,9", 2272×1984, OLED, 381 ppi, 90 Гц (основной); 6,45", 2560×1080, OLED, 431 ppi, 120 Гц (внешний); Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno 730;

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3,0 ГГц, Adreno 730; Память: 12 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной;

12 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной; Камера: 50 Мп, f/1,9 (основная) + 50 Мп, f/2,2 (широкоугольная) + 50 Мп, f/2,0 (дополнительная) + 42 Мп, f/2,4 (фронтальная) + 42 Мп, f/2,4 (вторая фронтальная);

50 Мп, f/1,9 (основная) + 50 Мп, f/2,2 (широкоугольная) + 50 Мп, f/2,0 (дополнительная) + 42 Мп, f/2,4 (фронтальная) + 42 Мп, f/2,4 (вторая фронтальная); Батарея: 4750 мАч, быстрая зарядка 66 Вт;

4750 мАч, быстрая зарядка 66 Вт; ОС: Android 12, Magic UI 6;

Android 12, Magic UI 6; Связь: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G;

USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G; Цвета корпуса: Orange, Black, White;

Как отмечают в компании, Magic V – самый тонкий гибкий смартфон на сегодня. Шарнир устройства состоит из 213 компонентов и легко выдержит 200 000 циклов складывания и раскладывания.

Продажи в Китае начнутся 18 января. Версия на 256 ГБ стоит 9999 юаней (около 44 000 грн), а на 512 ГБ – 10 999 юаней (47 400 грн). О поступлении флагманов в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.

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