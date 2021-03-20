Лионель Месси / фото REUTERS

УЕФА назвал четыре лучших гола на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео опубликовал официальный Twitter Лиги чемпионов.

Лучшим признан гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси, забитый в ответном матче с ПСЖ. Аргентинец отличился потрясающим дальним ударом.

Также в топ-четверку вошли голы нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, форварда "Аталанты" Луиса Муриэля и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

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Автор: Антон Дударь