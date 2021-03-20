Лига чемпионов: назван самый красивый гол 1/8 финала (видео)

Автором лучшего забитого мяча стал Лионель Месси.

УЕФА назвал четыре лучших гола на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовал официальный Twitter Лиги чемпионов. Лучшим признан гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси, забитый в ответном матче с ПСЖ. Аргентинец отличился потрясающим дальним ударом. Также в топ-четверку вошли голы нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, форварда "Аталанты" Луиса Муриэля и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне. 🥇 Leo Messi takes the prize for his 🚀 vs Paris 👏👏👏#UCLGOTW | @nissansports | #UCLpic.twitter.com/VSJD7MIR8t — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021 Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать Матчи 1/8 финала ЛЧ проходили с 16 февраля по 17 марта. 19 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала.

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Впервые за 15 лет в 1/4 финала Лиги чемпионов не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter