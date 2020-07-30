Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело - СМИ

У чиновника появились серьезные проблемы в Швейцарии.

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, Инфантино обвиняют в подстрекательстве к коррупционным действиям федерального прокурора Майкла Лаубера.

Лаубер несколько раз встречался с Инфантино в 2017-м году, но не сообщил об этом прокуратуре. При этом он расследовал обвинения в коррупции, которые звучали в адрес ФИФА.

Сам прокурор отрицает свою вину. Тем временем спецпрокурор Штефан Келлер занялся рассмотрением этого дела и обнаружил признаки преступления, после чего возбудил дела против Инфантино, прокурора Ринальдо Арнольда, который мог участвовать в тайных встречах, а также Лаубера.

Последний при этом до конца января 2021 года может остаться на своей должности, благодаря чему он избежит преследования.

Джанни Инфантино занял пост президента ФИФА в феврале 2016 года после того, как в отставку из-за коррупционных скандалов был отправлен Йозеф Блаттер.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА оставила в силе изменение важного правила футбола на следующий сезон.

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