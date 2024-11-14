Проститься с погибшими пришли почти 200 человек.

В Кривом Роге в последний путь провели мать и ее троих детей, которые погибли 11 ноября в результате ракетного удара РФ.

Российская ракета убила 32-летнюю Елену Кулик и ее детей - 10-летнего Кирилла, 2-летнего Демида и 2-месячную Ульяну - в собственной квартире. Выжил только муж и отец детей Максим.

Во время церемонии прощания он обратился к своей погибшей семье: "Я никогда вас не забуду и всегда буду любить вас. Я благословляю вас", сообщает местный Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог". В ходе его речи прозвучала воздушная тревога.

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Позже похоронная процессия прошла мимо школы Кирилла, где для него прозвучал последний звонок.

Мальчик учился в четвертом классе и увлекался футболом. Тренер Кирилла рассказал, что ребенок был очень светлый и воспитанный.

"Для нашей футбольной команды это очень большая трагедия. Мы собрались с детьми на стадионе, детвора вся плакала. Очень хороших мальчик был, воспитанный. Он очень серьезно относился к тренировкам. Всегда был веселый, общался со всеми", - поделился мужчина, сообщает Суспильне.

Знакомая семьи Ольга рассказала, что Елена с мужем и детьми занималась благотворительностью. Кормили обедами людей и ездили в детские дома.

"Мы до сих пор не можем понять, как так... Очень хорошая, всегда открытая к разговорам (семья - УНИАН). Это для нас неизбежная потеря", - отметила она.

Всего попрощаться с погибшими пришли почти 200 человек.

Гибель семьи в результате ракетной атаки на Кривой Рог

Утром 11 ноября российские оккупационные войска ударили ракетой по пятиэтажке в Кривом Роге, разрушив в одном из подъездов квартиры с первого по последний этаж. В результате этого обстрела пострадали 14 человек, двое из них - дети. Впоследствии из-под завалов достали тела матери и трех ее детей.

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