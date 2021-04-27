Николай Чернотицкий должен будет занимать должность в течение следующих четырех лет.

Новым председателем правления Общественного вещателя стал Николай Чернотицкий.

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Как сообщается на сайте "Суспільного", 27 апреля Наблюдательный совет АО «НСТУ» поддержал кандидатуру Чернотицкого - на голосовании он получил 10 из 15 голосов.

Всего в финальном туре выборов председателя правления АО «НСТУ» приняли участие четверо кандидатов: Виталий Докаленко, Оксана Цыбуля, Николай Чернотицкий и Андрей Шаповалов.

Отмечается, что Николай Чернотицкий с 2017 года входит в правление Общественного вещателя. С 2017 по 2019 год — ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры НСТУ. С 2019 по 2021 гг. — ответственный за административно-хозяйственное направление и региональное развитие компании.

С февраля 2019 года Николай Чернотицкий был врио председателя правления (31.01–6.05.2019) и и. о. председателя правления UA: Общественное вещание (6.05–31.06.2019).

Председатель правления АО "НСТУ" избирается на конкурсной основе, на 4-летний срок.

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Автор: УНИАН