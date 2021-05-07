Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области.

После семи лет колонии за незаконный приговор суда за якобы подготовку терактов на территории оккупированного Россией Крыма Российская Федерация освободила украинского политзаключенного Алексея Чирния.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Долгих 7 лет он отбывал наказание за незаконный приговор суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области», - отметила она.

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По словам Денисовой, под присмотром вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать с временно оккупированного Крыма.

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Автор: Леся Лещенко